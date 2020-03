Börsenplätze Signature-Aktie:



Börse München-Aktienkurs Signature-Aktie:

0,33 EUR -6,25% (25.03.2020, 11:20)



ISIN Signature-Aktie:

DE000A2DAMG0



WKN Signature-Aktie:

A2DAMG



Ticker-Symbol Signature-Aktie:

F0G



Kurzprofil Signature AG:



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (25.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) weiterhin zu kaufen.Die sich im Gefolge der gestrigen Umsatz- und Gewinnwarnung einstellende Kursreaktion halte Hasler für übertrieben, zumal das Unternehmen aufgrund der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen seines Erachtens auch in diesem Jahr profitabel sein werde. Auf dem aktuellen Kursniveau werde die Aktie auf Basis seiner angepassten Gewinnschätzungen 2020e mit einem KGV von 12,8x gehandelt. Durch die Anpassungen an seinem Prognosemodell verringere sich das aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel des Analysten auf EUR 2,10 von bislang EUR 3,60 je Aktie (Base Case-Szenario).Nachdem die meisten der für dieses Jahr in Aussicht gestellten Beratungsmandate zu Börsengängen und Kapitalmaßnahmen verschoben worden seien, habe Signature gestern eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr ausgesprochen. Gleichzeitig sei ein Maßnahmenpaket beschlossen worden, mit dem Fixkosten im Personal- und Sachbereich gesenkt und geplante Investitionen verschoben werden sollten. Um die vorhandene Liquidität zu schonen, werde der Hauptversammlung überdies eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 (ursprünglich EUR 0,15 je Aktie) vorgeschlagen. Abhängig von der zeitlichen Dauer der COVID-19-Pandemie rechne der Vorstand trotz dieser Maßnahmen mit einem in allen Bereichen "sehr stark unter dem Vorjahr" liegenden Ergebnis.Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital bestätigt sein "buy"-Rating für die Signature-Aktien. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link