Der europäische Autosektor habe von der angekündigten Finanzhilfe Frankreichs (EUR 8 Mrd.) profitiert. Renault- (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF) und Peugeot-Aktien (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) 6% höher gewesen, VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) und BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hätten zwischen 2,1% und 3,2% zugelegt.



Besonders stark von der Konjunkturhoffnung hätte auch Finanztitel profitieren können. Im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sowohl Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (+7%) als auch JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (6,2%) höher gewesen, im DAX die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (+8,8) und Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) (+5,8%).



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe angekündigt, sein ausgegliedertes Energiegeschäft im Herbst zu 55% an die Aktionäre abzugeben, indem je ein Siemens Energy AG-Anteilschein pro zwei Siemens-Aktien ins Depot gebucht werde.



Das US-Pharmaunternehmen Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) (+1,2%) arbeite an zwei Impfstoffen sowie einem experimentellen Medikament gegen das Coronavirus. Dafür habe Merck & Co den österreichischen Impfstoffspezialisten Themis übernommen. (27.05.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Lockerungen der Corona-Beschränkungen und geplante Aufhebungen der Reisewarnungen sorgten vor allem in der Tourismusbranche für Kursgewinne, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So seien die IAG-Aktien (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: BABWF), der Holding von British Airways und Iberia, um 23% gestiegen. TUI-Papiere (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) hätten einen Anstieg um 32,4% verzeichnet, die Aktien der Kreuzfahrt Reederei Carnival (ISIN: PA1436583006, WKN: 120100, Ticker-Symbol: CVC1, NYSE-Ticker: CCL) seien 13,2% höher gewesen und die Intercontinental Hotels Group-Aktien (ISIN: GB00BHJYC057, WKN: A2PA4R, Ticker-Symbol: IC1H) seien 9% im Plus gewesen.