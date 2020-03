Börsenplätze Siemens-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

72,95 EUR +7,42% (24.03.2020, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

73,41 EUR +7,17% (24.03.2020, 15:45)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (24.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) und erhöht das Kursziel von 114 auf 126 Euro.Der Siemens-Aufsichtsrat habe umfangreiche Personalentscheidungen getroffen. Roland Busch (55), bisher stellvertretender CEO, werde mit Wirkung spätestens zum Ende der Hauptversammlung am 3. Februar 2021 zum CEO der Siemens AG bestellt. Noch-CEO Joe Kaeser (62) werde zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Siemens Energy vorgeschlagen.Michael Sen und Klaus Patzak, CEO bzw. CFO von Siemens Energy, würden "in gegenseitigem Einvernehmen" ausscheiden. Zum 1. Mai solle Christian Bruch (50, bisher Linde plc) das Amt des CEO übernehmen. CFO solle Maria Ferraro (46, aktuell CFO von Digital Industries) werden. Den CFO-Posten bei Digital Industries wiederum werde Rudolf Basson (51, z.Zt. CFO von Siemens China) übernehmen.Hinsichtlich des Spin-Offs von Siemens Energy sehe sich Siemens weiter im Zeitplan. Nach wie vor werde der Börsengang im September 2020 angestrebt.Hinsichtlich der Corona-Krise sei natürlich auch Siemens getroffen. Das Management erwarte vor allem in Q2 (Januar bis März) schwere Auswirkungen, wobei die Nachfrageseite mehr Sorgen bereite als die Zulieferkette. In China würden die relevanten Fabriken bereits wieder auf einem Leistungsniveau von 95% arbeiten. Im kurzzyklischen Geschäft, vor allem aus dem Automobilbereich und dem Maschinenbau, berichte Siemens von starken Nachfragerückgängen aus China, Deutschland und Italien. Neue Projektaufträge würden sich verzögern, die Ausführung bestehender Projektaufträge werde auf Kundenwunsch oder aufgrund von Restriktionen (z.B. Reiseeinschränkungen) teilweise verzögert. Jedoch sehe sich Siemens gut gerüstet für die Krise. CEO Kaeser habe sich mit Sätzen wie "Wir haben exzellente Liquidität" oder "Im Moment würde ich sagen, stehen wir ganz hinten in der Reihe hilfsbedürftiger Unternehmen" zitieren lassen.Mit Blick auf einen Anlagehorizont von zwölf Monaten bestätigt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, sein "kaufen"-Rating für die Siemens-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 126,00 auf EUR 80 gesenkt. (Analyse vom 24.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens AG": Keine vorhanden.