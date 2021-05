Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

143,62 EUR +2,21% (07.05.2021, 15:21)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

144,02 EUR +2,77% (07.05.2021, 15:07)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (07.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Trotz der anhaltenden Herausforderungen durch die Corona-Pandemie habe Siemens erneut mit einem starken Quartal überzeugen können. Das Management gehe davon aus, dass die Geschäfte trotz des weiterhin bestehenden komplexen Umfelds im nun laufenden zweiten Geschäftshalbjahr eine weiterhin starke Leistung zeigen würden, weshalb die Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 erneut erhöht worden sei.Bei Siemens brumme das Geschäft. Die umfangreichen Umbauten der vergangenen Jahre würden sich immer stärker auszahlen. Hinzu komme die durch die Corona-Pandemie beschleunigte digitale Transformation, die für zusätzliche Nachfrage sorge. So gelinge Siemens über alle Geschäfte hinweg ein eindrucksvolles und vor allem auch profitables Wachstum. Die Ergebnisse seien zusätzlich durch Portfoliomanagement-Maßnahmen (z.B. Verkauf von Flender) beflügelt gewesen. Eine starke Entwicklung beim Free Cashflow habe das positive Bild abgerundet. Der positive Trend dürfte in den nächsten Quartalen eher noch an Dynamik zulegen.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Siemens-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 150,00 auf EUR 165,00 erhöht. (Analyse vom 07.05.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Siemens AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Siemens-Aktie: