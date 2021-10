Börsenplätze Siemens-Aktie:



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Siemens und Merck KGaA ( ISIN DE0006599905 WKN 659990 ) möchten Maschinen mehr und besser miteinander kommunizieren lassen, um die Qualität von hergestellten Produkte zu sichern. Die beiden DAX -Konzerne würden gemeinsam eine Komplettlösung für ihre Geschäftskunden anstreben, bei der zu einem Produkt und seinen Teilen alle wichtigen Informationen zentral und verlässlich gespeichert würden, wie Siemens am Donnerstag mitgeteilt habe. Erste Pilotprojekte sollten kommendes Jahr beginnen."Wertschöpfungsketten und Produktlebenszyklen müssen transparenter und nachhaltiger werden. Dafür werden wir gemeinsam mit Merck eine völlig neue digitale Lösung entwickeln, mit der Maschinen vertrauenswürdig miteinander kommunizieren und beispielsweise Produktions- und Labordaten austauschen können", habe Siemens-Vorstand, Cedrik Neike, gesagt. Kunden könnten die Effizienz ihrer Produktion erhöhen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit und Qualität ihrer Produkte in vielen Bereichen sicherstellen.Die Technologie dürfte insbesondere in Branchen interessant sein, in denen Qualitätskontrollen eine große Rolle spielen würden, beispielsweise in der Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Pharmaindustrie. Aber auch andere Branchen seien laut Siemens denkbar.Bei der Herstellung von Käse könnte das System beispielsweise Daten aus der Produktion - ob die Anlage gespült oder wie lange die Milch erhitzt worden sei - mit Ergebnissen aus der Laboruntersuchung zu Keimen verknüpfen. Hinzu kämen Daten aus der Lieferkette - etwa, von welchem Bauer die Milch stamme und wann der Tanklastwagen gereinigt worden sei.Zwei starke Unternehmen würden ihre Kräfte bündeln, um die Kommunikation unter Maschinen zu verbessern. Beide Werte seien Dauerbrenner und befänden sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär".Wer investiert ist, beachtet die Stoppkurse (Merck: 150,00 Euro; Siemens: 108,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)