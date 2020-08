Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (28.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der tiefgreifende Umbau des Industriekonzerns schreite voran. Die Windtochter Siemens Gamesa und die Medizintechniktochter Siemens Healthineers seien bereits eigenständig, Siemens Energy gehe im September an die Börse. Die zunehmende Spezialisierung des Konzerns komme bei den Anlegern gut an - doch das Potenzial könnte noch immer unterschätzt werden.Siemens sei angesichts der Chancen, die sich aus einer vereinfachten Struktur ergeben, immer noch attraktiv bewertet, habe RBC-Analyst Wasi Rizvi in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Anleger hätten die Möglichkeiten noch unterschätzt. Er habe das Kursziel von 115 auf 135 Euro erhöht und das Rating auf "outperform" belassen. Das neue Kursziel ergebe sich aus der Bewertung der Summe der Einzelteile des Konzerns.Eher schlechte Nachrichten seien bereits am Donnerstag hingegen von der Windtochter Siemens Gamesa gekommen. Der Ausblick des Turbinenbauers sei am Markt nicht gut angekommen, die Aktie habe deutlich an Boden verloren. Jedoch werde Siemens die Gamesa-Beteiligung ohnehin künftig in Siemens Energy ausgliedern. Dort gehe der Konzern in die Minderheit - konsolidiert werde das Geschäft dann entsprechend nicht mehr.Mit der zunehmenden Spezialisierung gehe Siemens den richtigen Weg. Das Spin-off von Siemens Energy sei ein wichtiger Schritt. Nach der Rally der vergangenen Monate schnaufe die Siemens-Aktie aktuell zwar etwas durch. Mittelfristig sei aber noch deutlich mehr drin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:119,36 EUR +0,13% (28.08.2020, 15:07)