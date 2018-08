ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (07.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens dürfte wieder nach oben drehen - ChartanalyseSiemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) fiel am 26. März 2018 auf ein Tief bei 99,78 EUR zurück und drehte danach nach oben ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mitte Juni sei die Aktie am Widerstand bei 121,00 EUR gescheitert. An dieser Hürde sei sie nach einem Rücksetzer auf die Unterstützung bei 110,94 EUR Ende Juli 2018 erneut gescheitert. In den letzten Tagen habe Siemens wieder deutlich unter Druck gestanden und sei im gestrigen Handel auf die Unterstützung bei 110,94 EUR zurückgefallen. Dort habe sie eine Unsicherheitskerze ausgebildet.Im Bereich um 110,94 EUR könnte Siemens wieder nach oben drehen. Ein Anstieg bis 116,38 oder sogar 121,00 EUR sei möglich. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 110,94 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 99,78 EUR drohen. (Analyse vom 07.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,14 EUR +0,38% (07.08.2018, 08:53)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:111,70 EUR -0,39% (06.08.2018, 17:35)