ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (17.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Positive Nachrichten seien bei Siemens in den vergangenen Tagen eher die Ausnahme geesen. Das deutlich eingetrübte Chartbild der Aktie, die Angst vor einer Gewinnwarnung des deutschen Industriekonzerns und anhaltende Sorgen um die globale Konjunktur hätten bei Investoren für Verunsicherung gesorgt. Zumindest bei der Zugsparte laufe es weiter gut.So nehme die Deutsche Bahn wieder Züge von Siemens und Bombardier ab. Zuvor habe es einen drei Monate dauernden Auslieferungsstopp gegeben, nachdem fehlerhafte Schweißnähte beim ICE 4 entdeckt worden seien. Nun könne Siemens die Auslieferung des Auftrags über 6 Mrd. Euro wieder aufnehmen. Fünf ICE-Züge sollten bereits in den kommenden Tagen abgenommen werden.Der Umbau von Siemens sei langwierig und kostenintensiv. Die Zugsparte sei dabei nur ein Puzzlestück. Auch der Börsengang der Power-and-Gas-Sparte und der künftige Fokus auf Digitale Industrien und Intelligente Infrastruktur würden eine wichtige Rolle spielen. Langfristig sei Siemens für die neue digitalisierte Industriewelt allerdings gut gerüstet. Investierte Anleger könnten bei der Siemens-Aktie entsprechend an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:100,08 EUR -0,26% (17.07.2019, 15:50)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:100,18 EUR -0,08% (17.07.2019, 15:57)