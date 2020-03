ISIN Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Krise an den Börsen habe auch die Siemens-Aktie deutlich nach unten gedrückt. Eine Schwäche der Weltkonjunktur würde das Konglomerat schwer treffen. Derweil würden in Russland Verhandlungen mit Milliardär und TUI-Großaktionär Alexej Mordaschow laufen.Mordaschows Unternehmen Silowyje Maschiny wolle nach neun Jahren aus einem Joint Venture mit Siemens aussteigen. Silowyje Maschiny nutze dazu eine Option zum Verkauf seines 35%-Anteils an Siemens Gas Turbines Technologies. Alle drei Jahre hätten die Russen die Option, die Partnerschaft zu beenden. Nun gehe es noch um die Summe. Die russische Zeitung "Kommersant" spreche von einer Summe zwischen 5 und 6 Mio. USD als Richtwert. Die Summe sei für Siemens von untergeordneter Bedeutung. Allerdings habe das russische Geschäft im Rahmen der Krim-Krise länger Probleme bereitet. Es bleibe deshalb zu beobachten, wie es hier weitergehe.Die Siemens-Aktie sei zuletzt stark unter Druck gekommen. Über 20% habe sie seit Ende Januar verloren. Das scheine übertrieben. Sollte sich der Gesamtmarkt wieder stabilisieren, könnte der deutsche Industriekonzern zu den Top-Gewinnern gehören. Die Siemens-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse