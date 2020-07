Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (31.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern stelle sich wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf eine Durststrecke ein. Nach einem Gewinneinbruch im zweiten Quartal rechne das Management mit dem Tiefpunkt in den Monaten April bis Ende Juni. Die Zahlen sollten am 6. August vorgelegt werden. Die Siemens-Aktie befinde sich dennoch im Rallymodus - das liege vor allem am tiefgreifenden Umbau des Konzerns.Der künftige Siemens-Chef Roland Busch sehe zwei Trends für die Post-Corona-Zeit. So erwarte der Manager, dass die Digitalisierung Geschäfte noch stärker durchdringen und ein Wettbewerbsvorteil sein werde. Zudem werde es "zu einer mitunter tiefgreifenden Neujustierung der Fertigungs- und der Lieferketten kommen", habe er bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal im Mai gesagt. Es habe sich gezeigt, wie anfällig diese seien. Seine Neuausrichtung hin zum Kerngeschäft Digitalisierung treibe Siemens daher weiter voran. Die geplante Abspaltung des Energiegeschäfts laufe nach Plan. Seit 1. April fungiere Siemens Energy als eigenständige Einheit. In dem Geschäft sei neben der Sparte Gas and Power auch die Beteiligung am Windanlagenbauer Siemens Gamesa enthalten.Darüber hinaus schmiede Siemens weitere Abspaltungspläne. So solle die Antriebstochter Flender ausgegliedert und an der Börse notiert werden. Die Produkte des Unternehmens würden in Windkraftanlagen und vielen anderen Industriebereichen eingesetzt. Dabei wolle Siemens den Bereich Wind Energy Generation in Flender integrieren. Beide Unternehmen würden derzeit als sogenannte "Portfolio Companies" geführt.Weiter offen bleibe die strategische Überprüfung der Zugsparte. Hier nehme sich Siemens mehr Zeit als geplant und wolle zum vierten Geschäftsquartal Ergebnisse vorstellen. Dabei sehe sich der Konzern, der das Zuggeschäft als "integralen Bestandteil" sehe, nicht unter Zeitdruck.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: