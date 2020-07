ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (31.07.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) hat in den letzten Wochen und Monaten seit dem Coronatief ein eindrucksvolles Comeback geliefert, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Der Wert habe sich bis zum Verlaufshoch bei 117,10 EUR fast verdoppeln können. Nach diesem Hoch würden jedoch Gewinnmitnahmen einsetzen. Am gestrigen Tag sei es dann sehr deutlich in den Keller gegangen. Doch bereits bei rund 109,50 EUR befinde sich eine massive Unterstützung. Diesen Support hätten die Käufer gestern auf Tagesschlusskursbasis verteidigen können.AusblickSolange das Tagestief von gestern bei 108,36 EUR nicht auf Tagesschlusskursbasis unterboten werde, stünden die Chancen auf ein weiteres Verlaufshoch über 117,10 EUR sehr gut. Die neue Zielzone liege an der 120,00 EUR-Marke. Falle die Siemens-Aktie jedoch unter 105,40 EUR zurück, dann müssten die Marktteilnehmer mit einem Test der 100,00-EUR-Marke rechnen. Dieser Test dürfte erfolgreich verlaufen, denn dort komme die 200-Tage-Linie den Bullen zur Hilfe. (Analyse vom 31.07.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:109,80 EUR -0,67% (31.07.2020, 08:41)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:109,84 EUR -4,12% (30.07.2020, 17:35)