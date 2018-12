Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

100,28 EUR +0,16% (14.12.2018, 15:27)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (14.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In zahlreichen Geschäftsbereichen würden die Erzrivalen Siemens und General Electric miteinander konkurrieren. Der DAX-Konzern sei mit der Plattform Mindsphere bestens positioniert. Doch auch GE mische mit Predix in dem wichtigen Zukunftsmarkt mit. Beide Betriebssysteme würden dazu dienen, Anlagen und Maschinen zu steuern, zu vernetzen und überwachen zu lassen.Mindsphere profitiere insbesondere davon, dass die Siemens-Automatisierungstechnik mit den Simatic-Anlagen in fast jeder Fabrik stünden - hier sei der DAX-Konzern klarer Marktführer. Der US-Konzern wolle hingegen nun mit einer neuen Struktur punkten und das Digitalgeschäft stärken. Predix werde mit in den neuen eigenständigen Bereich ausgegliedert.Dank der starken Automatisierungstechnik dürfte Siemens auch beim Internet der Dinge die Nase vorn haben. Zudem habe Siemens mehr Geld für Investitionen zur Verfügung, da GE nach wie vor mit den bilanziellen Tricks der vergangenen Jahre aufräumen und Geld sparen müsse. Anleger sollten wegen der hohen Risiken nach wie vor die Finger von GE lassen.Siemens bleibt unverändert eine Halteposition mit Stopp bei 95 Euro, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:100,08 EUR -0,36% (14.12.2018, 15:14)