Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

115,84 EUR +0,96% (25.11.2019, 16:14)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (25.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrokonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern erwäge, den achtprozentigen Anteil von Iberdrola an Siemens Gamesa zu kaufen, schreibe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die Siemens AG, die derzeit 59 Prozent an der Tochter halte, könnte auf den aktuellen Wert des Pakets von etwa 720 Mio. Euro demnach einen Aufschlag zahlen. Auch ein Erwerb der restlichen Gamesa-Anteile zu einem späteren Zeitpunkt sei denkbar.Durch den Erwerb des Anteils könnte Siemens die Energiesparte stärken. Siemens Energy solle im kommenden Jahr eigenständig an die Börse gebracht werden. Neben der Gamesa-Beteiligung wolle Siemens dort auch das Geschäft in den Bereichen Öl und Gas, die konventionelle Energieerzeugung, die Energieübertragung und die jeweiligen Servicegeschäfte einbringen.Die Siemens Gamesa-Aktie lege am Montag um knapp zehn Prozent zu und gehöre am Montag zu den stärksten Werten an der Börse. Ob es wirklich zu einer Transaktion komme, sei aber offen. Klar sei jedoch, dass es für Siemens positiv wäre, den Großaktionär Iberdrola aus Gamesa herauszukaufen, zumal das Verhältnis nicht gerade freundschaftlich sei. Die Aktie der Mutter notiere weiter im Bereich um 115 Euro.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" bleibt nach der Kursrally vorsichtig und sieht weiter spannendere Alternativen im DAX. (Analyse vom 25.11.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:115,80 EUR +0,89% (25.11.2019, 15:59)