Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

135,34 EUR +1,15% (03.02.2021, 09:14)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

133,58 EUR +2,33% (02.02.2021)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Technologiekonzern Siemens habe nach einem guten ersten Quartal seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. 2020/21 (per Ende September) solle der Umsatz auf vergleichbarer Basis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt habe.Den Gewinn nach Steuern sehe das Management in einer Bandbreite von 5 bis 5,5 Milliarden Euro, nach 4,2 Milliarden im Vorjahr. Bislang sei der Konzern bei den beiden Kennziffern von einem jeweils moderaten Anstieg ausgegangen. Gegenwind erwarte Siemens dabei weiter von der Währungsseite.Im ersten Geschäftsquartal habe das Unternehmen von einer starken operativen Entwicklung seiner Automatisierungs- und Softwaregeschäfte sowie dem Bereich intelligente Infrastruktur profitiert. Auch die Medizintechniktochter Healthineers habe zu der positiven Entwicklung beigetragen - das Unternehmen habe bereits zu Wochenbeginn starke Zahlen geliefert und seine Prognose erhöht.Insgesamt sei der Umsatz im ersten Quartal um drei Prozent auf 14,1 Milliarden Euro gestiegen. Negative Währungseffekte hätten dabei belastet. Vergleichbar sei der Umsatz um sieben Prozent gestiegen. Der Auftragseingang habe um 11 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro zugenommen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) der Industriegeschäfte sei um fast 40 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Hier habe der Konzern neben der starken operativen Entwicklung auch von deutlich gesunkenen Restrukturierungskosten profitiert. Nach Steuern habe Siemens 1,5 Milliarden Euro verdient, und damit 38 Prozent mehr als im Vorjahr.Die Aktie von Siemens habe sich bereits im Vorfeld der Zahlen extrem stark entwickelt und sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Siemens sei auf dem richtigen Weg und dürfte auch unter dem neuen Vorstand weiter auf Kurs bleiben. Seit der "Aktionär"-Empfehlung im März 2020 habe der Kurs bereits 98 Prozent zulegen können.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Siemens-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 03.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link