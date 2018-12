Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (13.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In der Zugsparte von Siemens herrsche weiterhin viel Unsicherheit, wie es weitergehe. Weiterhin sei völlig offen, ob die EU-Kommission der geplanten Fusion mit dem französischen Wettbewerber Alstom zustimme. Doch bislang laufe es auch ohne den Partner gut. In Kanada sei Siemens jetzt ein Prestigeerfolg gelungen.Im Heimatmarkt des Rivalen Bombardier habe Siemens einen Großauftrag erhalten. Die staatliche Eisenbahngesellschaft VIA Rail habe eine Bestellung über 989 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) - das seien rund 650 Mio. Euro - bei den Münchenern aufgegeben. Ab 2021 sollten die 32 neuen Züge geliefert werden. Zudem sei eine Vereinbarung über die Instandhaltung der Wendezüge für 15 Jahre abgeschlossen worden.Siemens sei als fairer Sieger aus einem offenen Ausschreibungsverfahren hervorgegangen, habe VIA Rail betont. Die kanadische Eisenbahn betreibe einige der ältesten Züge in Nordamerika und wolle deshalb die Flotte modernisieren. Vor allem für Bombardier sei es jetzt ein empfindlicher Dämpfer, bei einem wichtigen Großauftrag im Heimatland nicht zum Zuge zu kommen.Der Auftrag zeige, dass die Mobilitätssparte von Siemens auch eigenständig stark sei. Langfristig wäre die Alstom-Fusion aber elementar, um sich dem chinesischen Weltmarktführer CRRC entgegenzustellen. Insgesamt dauere der Umbau bei Siemens jedoch zu lang. Der Aktie würden deswegen aktuell die Impulse fehlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link