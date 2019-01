ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (07.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.In Frankreich würden sich die Anzeichen mehren, dass die große Zugfusion zwischen dem DAX-Konzern und Alstom platzen könnte. Zeitungsberichten zufolge seien die Bedenken der EU-Kommission tatsächlich zu groß. Neu sei: Angeblich solle sich die Bestürzung bei Alstom über ein mögliches Scheitern des Deals in Grenzen halten. Bis spätestens 18. Februar wolle Brüssel entscheiden, ob der Zusammenschluss genehmigt werde.Ohne Fusion drohe Europa den technologischen Anschluss zu verlieren. Doch die EU werde deshalb nicht einlenken, Siemens müsse entweder weitreichende Zugeständnisse machen oder den Rückschlag hinnehmen. Für die Zukunft des Konzerns spiele die Mobilitätssparte neben Digitaler Fabrik oder Intelligenter Infrastruktur aber ohnehin nur eine untergeordnete Rolle.So oder so: Aktuell sollten Investoren bei der Siemens-Aktie an der Seitenlinie bleiben und auf neue Impulse warten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,45 EUR -1,75% (07.01.2019, 11:45)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:97,47 EUR -1,84% (07.01.2019, 12:00)