Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (07.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Siemens hätten am Freitag an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Angetrieben von optimistischen Analystenkommentaren würden sie mit einem Anstieg von 2,8 Prozent auf 117,02 Euro die Gewinnerliste des Tages im DAX anführen. Auf den Plätzen zwei und drei würden die Aktien der Deutschen Telekom und der Deutschen Börse folgen.Die Commerzbank sieht nun am Freitag mit einem neuen Ziel von 148 Euro soviel Kurspotenzial wie kaum ein anderes Analysehaus. Experte Ingo-Martin Schachel habe den jüngsten Quartalsbericht in seiner Studie als herausragend beurteilt. In einer Berichtssaison mit vielen positiven Überraschungen steche der Quartalsbericht des Industriekonzerns in puncto Qualität und Beständigkeit hervor, so Schachel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine positive Überraschung stehe nicht nur mit Kostensenkungen in Zusammenhang, sondern auch mit starken Auftragseingängen. Der Energiesparte Siemens Energy messe er nun einen höheren Wert bei.Die US-Bank J.P. Morgan hat das Kursziel für Siemens nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 124 auf 126 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe stark abgeschnitten, habe Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag präsentierten Studie geschrieben. Die Liquiditätszuflüsse (Cash Flow) seien sogar sehr stark gewesen, was wegen des geplanten deutlichen Anstieges der Verschuldung wichtig sei.Die Société Générale erhöhte derweil ihre Zielmarke auf 130 Euro und Barclays auf 122 Euro. Die Credit Suisse bleibt mit 145 Euro ohnehin recht hoch angesiedelt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: