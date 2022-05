Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (05.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld nach dem Zinsentscheid der FED könne auch die Siemens-Aktie deutlich zulegen. Die Papiere des Industriekonzerns würden sich damit wieder von den jüngsten Tiefs lösen, als die Aktie Ende April bis auf 111,50 Euro gefallen sei. Derweil habe der Konzern ein neues Gemeinschaftsprojekt mit der Deutschen Bahn präsentiert.Mit dem Projekt H2goesRail würden die beiden Konzerne ein völlig neues Wasserstoff-Gesamtsystem für die Schiene entwickeln wollen. Dazu sei der Mireo Plus H von Siemens mit einem Wasserstoff-Antrieb ausgerüstet worden. Je nach Strecke und Jahreszeit könne er laut Bahn bis zu 800 Kilometer weit fahren. Damit wäre er so leistungsfähig wie ein elektrischer Triebzug und könnte eine Geschwindigkeit von 160 km/h erreichen. Der Mireo solle damit helfen, den Personenverkehr der Bahn emissionsfreier zu gestalten.Das Projekt H2goes Rail werde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit 13,7 Millionen Euro gefördert. Der Wasserstoff für den Betrieb des Mireo werde derweil in Tübingen mit Ökostrom produziert. Durch eine mobile Tankstelle und einen Wasserstoff-Speichertrailer könne der Zug den Angaben zufolge damit in 15 Minuten betankt werden. Nach einem Test in Baden-Württemberg im kommenden Jahr solle er dort ab 2024 auch im regulären Fahrgastverkehr eingesetzt werden.Aktuell betreibe die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben noch rund 3.000 Dieselfahrzeuge. Diese sollten in den nächsten Jahren auf alternative Kraftstoffe umgestellt und dann mit Wasserstoff oder mit Batterien betrieben werden.Anleger mit Weitblick können das noch immer gedrückte Level trotz der Risiken nach wie vor zum Aufbau einer Position nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: