ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (29.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 97 Euro auf 103 Euro.Siemens habe Details zur Abspaltung von Siemens Energy (kurz: "SE"; Bereich Gas & Power sowie 67%igen Beteiligung an Siemens Gamesa) genannt. Demnach sollten 55% (bisher: Mehrheitsanteil) von SE an die Siemens-Aktionäre abgespalten werden (Verhältnis: für zwei Siemens-Aktien eine SE-Aktie). Das Börsenlisting von SE solle am 28.09.2020 (bisher: noch vor Ende des Geschäftsjahres (30.09.)) erfolgen. Siemens werde 9,9% der SE-Aktien an den Siemens Pension-Trust e.V. (treuhänderische Beziehung) übertragen und dann mittelbar (über die 100%ige Tochter SBI) und unmittelbar mit 35,1% am SE-Aktienkapital beteiligt sein. Diese Beteiligung solle laut den Unternehmensangaben dann innerhalb von zwölf bis 18 Monaten deutlich reduziert werden. Dabei unterliege aber die unmittelbare Beteiligung an SE ertragssteuerlichen Restriktionen (für sieben Jahre).Diermeier erachte das Vorhaben von Siemens trotz potenzieller Risiken und Nebenwirkungen nach wie vor für sinnvoll. Der "neue" Siemens-Konzern sei dann fokussierter aufgestellt und es bestehe eine höhere Transparenz (Siemens selbst, die Tochter Siemens Healthineers und die Beteiligung SE seien dann börsennotiert), was am Aktienmarkt nach Meinung des Analysten wahrscheinlich honoriert werde (u.a. durch Reduzierung des Konglomeratsabschlags). Zudem sei seines Erachtens ein E.ON-Uniper-Szenario (Uniper vor der Abspaltung (September 2016) - auch von Diermeier - als die "Bad bank" von E.ON tituliert; nach Abspaltung deutlicher Kursanstieg der Uniper-Aktie; kein Jahr nach der Abspaltung Übernahmeangebot von Fortum) nicht völlig auszuschließen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Siemens-Aktie. (Analyse vom 29.05.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,36 EUR +0,04% (29.05.2020, 11:10)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,36 EUR -0,74% (29.05.2020, 10:56)