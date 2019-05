Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

105,64 EUR +0,28% (03.05.2019, 15:30)



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) für langfristig orientierte Anleger weiterhin ein Kauf.Am Freitag könne die Siemens-Aktie im freundlichen Marktumfeld leicht zulegen. Grund hierfür dürfte neben den bald anstehenden Quartalszahlen auch ein neuer Auftrag aus dem Irak in Millionenhöhe sein. Doch neben dem Münchner Technologiekonzern werbe ein weiterer Konkurrent auf um die Gunst der irakischen Regierung.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, belaufe sich das Gesamtauftragsvolumen der Roadmap auf rund 12,5 Milliarden Euro. Am 30.April habe Siemens den Zuschlag für drei Aufträge der Phase I im Gesamtwert von 700 Millionen Euro vermeldet.Neben dem Bau eines Gaskraftwerks sehe die verbindliche Vereinbarung auch die Modernisierung von 40 Gasturbinen mit neuen Kühlsystemen und die Installation von dreizehn 132-kV-Umspannstationen mit 34 Transformatoren vor.Neben der deutschen Kanzlerin Angela Merkel buhle auch die amerikanische Regierung um die Gunst des irakischen Premierministers Abdel Mahdi. Schließlich gehe es für die Technologiekonzerne Siemens und General Electric um Aufträge in Milliardenhöhe. Es bleibe spannend, ob sich Mahdi durch die Schützenhilfe der Politiker beeinflussen lasse oder die Aufträge weiterhin unvoreingenommen vergebe - Ausgang völlig offen.Für langfristig orientierte Anleger ist die Siemens-Aktie weiterhin ein Kauf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: