Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

132,68 EUR +1,36% (02.02.2021, 11:10)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

132,62 EUR +1,59% (02.02.2021, 10:55)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (02.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Eine wichtige Woche sei für Siemens in vollem Gang. Die börsennotierten Töchter Siemens Energy und Siemens Healthineers hätten bereits Zahlen präsentiert, am morgigen Mittwoch folge der Industriekonzern selbst. Zudem finde die Hauptversammlung statt, die das Ende einer Ära bedeute.Sowohl der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers als auch die Energietechniktochter Siemens Energy hätten mit ihren Zahlen zu überzeugen gewusst. Siemens selbst habe bereits vorläufige Zahlen gemeldet, die ebenfalls stark ausgefallen seien. Negative Überraschungen seien daher kaum zu befürchten.Der Fokus dürfte deshalb mehr auf dem Abschied des langjährigen und mächtigen Konzernchefs Joe Kaeser liegen, der nach der Hauptversammlung seinen Hut nehme. Seit 2013 sei er im Amt gewesen und habe den Konzern massiv umgebaut. Inzwischen fokussiere sich der einstige Gemischtwarenladen Siemens vor allem auf die Digitalisierung. Nach der Abspaltung von Siemens Energy dürfte die Ära der großen Veränderungen aber vorbei sein, der neue Chef Roland Busch werde die DNA des DAX-Konzerns wohl nicht mehr so massiv verändern.Hinzu komme, dass Busch aufgrund seiner Verdienste bereits ein starkes Standing im Konzern habe. Seit 2011 sei er im Vorstand und damit auch Teil der Veränderungen unter Kaeser gewesen. So müsse er sich nicht neu beweisen, sondern als ehemaliger Technologievorstand vielmehr dafür sorgen, dass die "neue Siemens" auch operative Stärke unter Beweis stelle.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät bei der Siemens-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: