Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

34,445 EUR +5,18% (23.03.2020, 16:56)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

34,875 EUR +2,35% (23.03.2020, 16:42)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (23.03.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Zu Beginn der Corona-Krise sei der MDAX-Titel deutlich unter Druck gekommen. In der vergangenen Woche habe das Papier im Tief bei 28,50 Euro und damit nur noch marginal über dem Ausgabepreis von 28 Euro beim Börsengang im März 2018 notiert. Doch nach optimistischen Aussagen des Managements habe die Siemens Healthineers-Aktie sich etwas erholt. Auch am Montag stemme sich der Medizintechnikkonzern gegen das schwache Marktumfeld.Mit einem Plus von knapp vier Prozent gehöre Siemens Healthineers zu den stärksten Aktien im MDAX. Vor allem bei manchen bildgebenden Geräten sorge die Corona-Epidemie sogar für steigende Nachfrage. Auch die Arbeit an einer Entwicklung eines Coronavirus-Tests, der nicht an eine bestimmte Analyseplattform gebunden sei, komme am Markt gut an.Durch den Kursrückfall zuletzt sollte im europäischen Medizintechniksektor ein Rückgang beim den Gewinn je Aktie 2020 von rund 25 Prozent eingepreist sein, meine UBS-Analyst Sebastian Walker. Angesichts der Aussagen von vergangener Woche stelle sich deshalb die Frage, ob es Siemens Healthineers tatsächlich derart hart treffe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: