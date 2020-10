Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

37,745 EUR -0,66% (16.10.2020, 12:15)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (16.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Mit der Ankündigung der Varian-Übernahme habe Siemens Healthineers Anfang August für Aufsehen gesorgt. Am Donnerstag hätten die Aktionäre des US-Krebsspezialisten nun grünes Licht für den Deal gegeben.Der 16,4 Mrd. USD schwere Kauf von Varian solle die größte Übernahme in der Geschichte von Siemens Healthineers und voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen werden. Noch stehe allerdings die Genehmigung der Kartellbehörden aus.Siemens Healthineers baue das lukrative Geschäft mit Krebsforschung und -therapie aus. Das sei positiv zu werten. Der Konzern werde aber weitere finanzielle Mittel aufnehmen müssen, um den Deal zu stemmen. Das drücke noch immer auf den Kurs. Dennoch gelte: Auf dem aktuellen Niveau sei die Siemens Healthineers-Aktie weiterhin interessant, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.10.2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:38,02 EUR -1,12% (16.10.2020, 12:30)