Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

56,54 EUR +1,04% (14.09.2021, 10:01)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

56,26 EUR +1,22% (14.09.2021, 09:48)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (14.09.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem monatelangen Höhenflug habe die Aktie von Siemens Healthineers in den vergangenen Tagen eine Verschnaufpause eingelegt. Seit der Ankündigung des Aufstiegs in den DAX sei der Kurs deutlich unter die 60-Euro-Marke gefallen. Doch nun kündige Konzernchef Bernd Montag zeitnah neue Mittelfristprognosen an und könnte damit wieder für neuen Schwung sorgen.Durch die Pandemie hätten die Gesellschaften gelernt, dass ein funktionierendes Gesundheitswesen mehr als ein Kostenfaktor sei, so Montag im Handelsblatt-Interview. "Die Gesundheitsbranche ist ein Wachstumsmarkt - jetzt erst recht." Auf dem Kapitalmarkttag im November wolle er deshalb neue Mittelfristziele vorstellen. "Ich kann Ihnen heute schon verraten: Die Ziele werden höher sein als die, die wir momentan haben", habe Montag weiter gesagt.Bislang hätten die Ziele bei einem Umsatzwachstum von fünf Prozent pro Jahr und einem Plus beim bereinigten Gewinn je Aktie von rund zehn Prozent pro Jahr gelegen. Mit größeren Zukäufen wolle sich Siemens Healthineers nach der Varian-Übernahme dagegen erstmal zurückhalten. Nun müsse sich zunächst die strapazierte Bilanz erholen, außerdem gelte es, die Varian-Übernahme zum Erfolg zu machen. "Derzeit bin ich mit der Integration sehr zufrieden, aber hier haben wir gemeinsam natürlich noch ein Stück Weg vor uns", so Montag zum aktuellen Stand hier.Siemens Healthineers ist weiterhin ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link