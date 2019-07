Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (15.07.2019/ac/a/t)



Nach dem Kurssturz Ende vergangener Woche habe sich das Bild bei Siemens Healthineers deutlich eingetrübt. Doch zumindest habe der Medizintechnikkonzern eine millionenschwere Partnerschaft in den USA abschließen können. Damit könnten die Skeptiker vorerst ruhig gestellt werden - zumal es auch wieder optimistische Stimmen gebe.Die Vereinbarung von Siemens Healthineers mit den Universitäten von Missouri sowie dem akademischen Gesundheitsversorger MU Health Care habe einen Wert von 133 Millionen Dollar und solle sich vor allem auf Präzisionsmedizin und digitale Gesundheitslösungen konzentrieren. Siemens Healthineers liefere bei der auf zehn Jahre ausgelegten Vereinbarung medizinische Bildgebungsgeräte. Laut eigenen Angaben sei es eine "der größten Partnerschaften", die Healthineers in den USA je eingegangen sei.Nach den jüngsten Spekulationen um eine Gewinnwarnung habe derweil Berenberg die Kaufempfehlung mit Ziel 42 Euro bestätigt. Das schwache Wachstum im Diagnostikgeschäft sei von der Radiologiesparte aufgefangen worden, so Analyst Scott Bardo. Er glaube zudem weiter an das langfristige Potenzial des neuen Labordiagnostiksystems Atellica. Dann dürfte sich auch die Problemsparte wieder gut entwickeln.Neueinsteiger warten deshalb noch ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 31,00 Euro.