Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

38,005 EUR +1,21% (30.07.2019, 14:11)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (30.07.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die Zahlen des deutschen Medizintechnikkonzerns hätten am Montag für einen deutlichen Kurssprung bei der Aktie gesorgt. Charttechnisch habe sich das Bild wieder deutlich aufgehellt. Sorgenkind bleibe einzig die Atellica-Plattform, deren hohe Anlaufkosten das Ergebnis im zweiten Quartal erneut belastet hätten.Siemens Healthineers kämpfe wegen Atellica seit einigen Quartalen mit Wachstumsproblemen. Die Zukunft bleibe jedoch vielversprechend. Medizintechnik sei ein Wachstumsmarkt und die Siemens-Tochter sei hier hervorragend positioniert. Entscheidend bleibe, dass der Ausbruch über die 40-Euro-Marke gelinge. Für Fantasie könnte auch eine Erhöhung des Free Float sorgen, indem Siemens die Beteiligung reduziere. Siemens Healthineers bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2019)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:38,04 EUR +0,93% (30.07.2019, 13:55)