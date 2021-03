Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

46,58 EUR +0,28% (26.03.2021, 10:19)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

46,49 EUR +0,63% (26.03.2021, 10:06)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol Deutschland: SHL, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (26.03.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Nach der 2,3 Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung sei die Aktie von Siemens Healthineers im Wochenverlauf unter Druck gekommen. Doch angesichts des Kapitalbedarfs für die Varian-Übernahme sei dieser Schritt ein offenes Geheimnis gewesen. Dass dieses Damoklesschwert nun weg sei, könnte für den MDAX-Titel zum Befreiungsschlag werden.Zu 44,10 Euro habe Siemens Healthineers die neuen Aktien platziert. Rund 16 Prozent der Aktien seien an den Staatsfonds von Katar gegangen, der nun insgesamt knapp ein Prozent halte. Die Mutter Siemens habe dagegen keine Anteile übernommen, sodass deren Beteiligung auf etwas mehr als 75 Prozent sinke. Der höhere Streubesitz sei ein angenehmer Nebeneffekt der Kapitalerhöhung und könnte den Weg in den DAX endgültig ebnen.Wichtiger sei aber, dass nun die Angst vor der Kapitalerhöhung aus dem Markt sei. Investoren hätten gewusst, dass ein solcher Schritt nötig sei und den Kurs kurzfristig belasten werde. Gut möglich also, dass viele ihren Einstieg bei Healthineers zurückgestellt hätten - und nun zugreifen würden. Denn weitere Aktien sollten zur Finanzierung nicht platziert werden und langfristig dürfte sich die Varian-Übernahme, nach der der MDAX-Konzern die gesamte Palette der Krebsbehandlung abdecken könne, auszahlen.Anleger sollten deshalb die Gewinne in jedem Fall laufen lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link