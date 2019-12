Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (05.12.2019/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) und erhöht das Kursziel von 36 auf 52 Euro.Siemens Healthineers habe die zuletzt untermauerte Zuversicht durch einen Jahresendspurt bestätigen und noch fast alle Jahresziele erfüllen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Einzige Ausnahme sei die bereinigte Ergebnismarge gewesen (17,3% statt der prognostizierten Zielgröße von 17,5 bis 18,5%), die nun auf Jahresfrist allerdings immerhin leicht über dem Vorjahresniveau verblieben sei. In den nächsten drei Geschäftsjahren wolle das Medizintechnikunternehmen den Gewinn überproportional im Vergleich zum Umsatz steigern. Dabei seien für die Segmente und unternehmensübergreifend "klare Prioritäten" vorgegeben worden.Angesichts der vorgestellten mittelfristigen Aussichten stuft Holger Fechner, Analyst der NORD LB, die Siemens Healthineers-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel von 36 auf 52 Euro an. (Analyse vom 05.12.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Siemens Healthineers AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: