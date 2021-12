Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

66,42 EUR +0,54% (30.12.2021, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

66,34 EUR +0,36% (30.12.2021, 10:31)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (30.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) weiterhin ein Basisinvestment.Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers gehöre im 52-Wochen-Vergleich zu den drei stärksten Werten im DAX . Mit einem Plus von 56,7 Prozent rangiere das Papier hinter Sartorius mit plus 72,0 Prozent und Merck KGaA ( ISIN DE0006599905 WKN 659990 ) mit plus 65,6 Prozent auf Rang drei.Zum Jahresende könne sich das Unternehmen noch einmal über positive News freuen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe grünes Licht für den Clinitest Rapid Covid-19 Antigen-Schnelltest von Siemens Healthineers gegeben. Der Test für Personen ab 14 Jahren habe die Notzulassung erhalten, hätten die Behörde und Siemens Healthineers mitgeteilt. Der Schnelltest liefere ein Ergebnis innerhalb von 15 Minuten. Der Test solle voraussichtlich ab Januar verfügbar sein.Siemens Healthineers gebe bei dem Test eine Sensitivität von 97,25 Prozent und eine Spezifität von 100 Prozent an. Das Testergebnis werde mithilfe eines Nasenabstrichs ermittelt.In den USA sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt stark angestiegen. Dementsprechend hoch gewesen sei die Nachfrage nach entsprechenden Tests. In den USA fehle es vor allem an Selbsttests für den Eigengebrauch - in zahlreichen Apotheken seien sie ausverkauft, heiße es. Aber auch wer ein kostenloses Testangebot der Behörden nutzen möchte, müsse dafür oft lange anstehen.Siemens Healthineers sei auf dem richtigen Weg. Die Entwicklungen rund um die Corona-Tests könnten einen zusätzlichen Boost verleihen. Eine positive Überraschung beim Umsatz und möglicherweise beim Gewinn würden die derzeit hohe Bewertung relativieren.Angesichts der starken langfristigen Aussichten bleibt die Aktie von Siemens Healthineers ein Basisinvestment im DAX, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link