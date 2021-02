Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (12.02.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die starken Zahlen zum abgelaufenen Quartal hätten der Aktie von Siemens Healthineers zu Wochenbeginn ein neues Allzeithoch beschert. Am Freitag habe der Medizintechnikkonzern nun seine Hauptversammlung abgehalten. "Der Aktionär" zeige, was auf dem Aktionärstreffen los gewesen sei.Angesichts der guten Geschäftsentwicklung sei es keine Überraschung, dass bei Siemens Healthineers Zufriedenheit herrsche. "Während die allermeisten Unternehmen reaktiv mit der Bewältigung der Krise beschäftigt waren, ist Siemens Healthineers in die Offensive gegangen und hat mit der geplanten Akquisition von Varian Medical Systems, Inc. das nächste Kapitel in der Unternehmensgeschichte eingeläutet", habe Aufsichtsratschef Ralf Thomas auf der virtuellen Hauptversammlung entsprechend ein positives Fazit gezogen.Konzernchef Bernd Montag habe zudem betont, dass es gelungen sei, nachhaltiges Handeln und eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung zu verbinden. Rekordniveaus bei Umsatz und Auftragseingang seien erreicht worden, während gleichzeitig ein ehrgeiziges Nachhaltigkeitsprogramm aufgelegt worden sei.Siemens Healthineers sei auf dem richtigen Weg. Die Erfolge im Kampf gegen Corona hätten sich auch in den Zahlen widergespiegelt. Die Dividende sei ein Schmankerl für Aktionäre, auch wenn angesichts der milliardenschweren Varian-Übernahme das Geld auch anderweitig wichtig gewesen wäre."Der Aktionär" ist jedenfalls überzeugt, dass der MDAX-Konzern langfristig weiter in der Erfolgsspur bleibt. Die Aktie ist ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link