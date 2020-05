Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (07.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die Quartalszahlen von Siemens Healthineers seien am Markt gut angekommen. Doch der Kurssprung vom Dienstag sei inzwischen Vergangenheit. Die Aktie des Medizintechnikkonzerns komme am Donnerstag bereits den zweiten Tag in Folge leicht unter Druck. Kein Grund zur Sorge, denn vor allem die langfristigen Aussichten würden die Experten zuversichtlich stimmen.Das zweite Quartal sei trotz Corona-Krise solide verlaufen, meine Bernstein-Analystin Lisa Bedell Clive. Auch wenn die Prognose für 2020 zurückgezogen worden sei, seien die langfristigen Aussichten gut geblieben. Sie hebe das Kursziel deshalb von 43 auf 47 Euro und bestätige das Votum auf "outperform".Ähnlich optimistisch äußere sich Max Yates von der Credit Suisse. Die strukturellen Wachstumstrends von Siemens Healthineers seien "langfristig positiv". Im Diagnostik-Geschäfts sehe er zudem die Chance auf eine Wende. Er schraube den fairen Wert der Aktie von 36 auf 44 Euro nach oben und rate ebenfalls zum Kauf."Der Aktionär" sehe Siemens Healthineers auf dem richtigen Weg. Im Kampf gegen Corona sei der Konzern mittendrin. Zudem laufe es vor allem in der Bildgebung weiter glänzend. Gelinge in der Diagnostiksparte die Wende, dürften deutlich höhere Kurse drin sein.Die Siemens Healthineers-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link