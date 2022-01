Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (20.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) weiterhin ein Basisinvestment.Die Aktie von Siemens Healthineers habe sich seit ihrem Börsendebüt im Jahr 2018 extrem stark entwickelt. Mittlerweile habe sich das Papier mehr als verdoppelt. Auch im 52-Wochen-Vergleich gehöre das Papier mit einem Plus von 35,6 Prozent zu den fünf stärksten Werten im DAX.Im Dezember vergangenen Jahres habe die Aktie von Siemens Healthineers bei 67,66 Euro ihren vorläufigen Hochpunkt erreicht. Zuletzt hätten ein paar Gewinnmitnahmen eingesetzt, die die Aktie unter Druck gebracht hätten. Dabei seien auch die 38- und 90-Tage-Durchschnittslinien nach unten durchbrochen worden. Im Bereich der 200-Tage-Linie dürfte das Papier aber auch einen starken Support treffen.Zuletzt hätten sich auch einige Analysten zuversichtlich geäußert. Die französische Großbank Société Generale (SocGen) habe Siemens Healthineers von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 72,80 auf 75,00 Euro angehoben. Analystin Delphine Le Louët habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die strukturell wachsenden Endmärkte, auf Innovationen - besonders im Bereich Bildgebung -, auf marktführende Stellungen des Medizintechnikkonzerns und Margenverbesserungspotenzial verwiesen. Zudem habe sie auch die Integration des US-Krebstherapie-Spezialisten Varian angeführt, die bereits zu ersten Synergien führe. Sie gehe davon aus, dass wieder über ein hervorragendes Quartal berichtet werde.Die HSBC habe die Papiere derweil gleich auf die Liste ihrer besten Aktienideen für 2022 gesetzt. Ihr Kursziel betrage ebenfalls 75 Euro. Und auch Jefferies habe die Aktie von Siemens Healthineers auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 62 auf 75 Euro erhöht.Siemens Healthineers sei auf dem richtigen Weg. Eine positive Überraschung beim Umsatz und möglicherweise beim Gewinn könnte neuen Schwung verleihen.Angesichts der starken langfristigen Aussichten bleibt die Aktie ein Basisinvestment im DAX, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2022)Mit Material von dpa-AFX