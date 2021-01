Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (19.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers nehme Anlauf auf sein Allzeithoch. Ein technisch solider Aufwärtstrend werde durch eine neue Zertifizierung von Covid-Schnelltests unterstützt. Zusätzlichen Antrieb könnten die Zahlen am 1. Februar bringen. Die Aktie im Chart-Check des "Aktionär".In der vergangenen Woche habe Siemens Healthineers veröffentlicht, dass der Covid-19-Antigen-Schnelltest eine weitere CE-Zulassung für Europa erhalten habe. Die Tests könnten nun einfacher und schneller auch von nicht medizinischem Personal durchgeführt werden. Die Trefferquote betrage 97,3 Prozent und das Ergebnis liege in 15 Minuten vor.Analyst Daniel Grigat von Stifel Europe sehe zudem großes Potenzial für 2021. "Wir denken, dass der Geschäftsbericht im Februar positiv ausfallen sollte und in allen Geschäftsbereichen die Trendwende geschafft wurde."Am Montag habe es ein neues technisches Kaufsignal gegeben - das so genannte Golden Cross, wenn der GD50 den GD200 überhole. Die nächsten Zwischenziele seien in greifbarer Nähe. Das Zwischenhoch aus dem Juli 2020 bei 45,63 Euro und das Allzeithoch aus dem Mai bei 47,27 Euro seien nur noch knapp fünf beziehungsweise neun Prozent entfernt.Wer der Empfehlung des "Aktionär" gefolgt ist, bleibt auch weiterhin investiert. "Der Aktionär" geht davon aus, dass weiteres Potenzial vorhanden ist, insbesondere wenn die Zahlen positiv ausfallen, so Tim Temp. Der Stopp liege weiterhin bei 35 Euro und das mittelfristige Ziel bei 55 Euro. (Analyse vom 19.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link