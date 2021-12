Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com (23.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktie erholt sich innerhalb der Seitwärtsrange - AktiennewsDie Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) notiert am Donnerstagvormittag nur leicht im Plus bei 64,94 Euro, da es nach der höheren Eröffnung zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kam, so die Experten von XTB.Der Kurs stecke mitten in einer Seitwärtsphase fest, nachdem der Ausbruchsversuch über das Allzeithoch (67,48 Euro) vor zwei Wochen fehlgeschlagen sei und der Rückgang vom Montag unter das lokale Tief (62,58 Euro) kurzlebig gewesen sei. Der langfristige Aufwärtstrend bleibe jedoch intakt, da die kurzfristigen Schwankungen diesen bislang nicht beeinträchtigt hätten. Um die Seitwärtsbewegung zu beenden und den Trend zu bestätigen, müssten die Käufer nochmals einen Angriff auf den Bereich bei 67,48 Euro wagen. Ein neues Rekordhoch erscheine wahrscheinlicher als eine Trendumkehr. (Analyse vom 23.12.2021)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:64,86 EUR -0,12% (23.12.2021, 13:27)