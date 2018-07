Kursziel

Siemens Healthineers-Aktie

(EUR) Rating

Siemens Healthineers-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 37,00 Sector Perform RBC Capital Markets Wasi Rizvi 26.07.2018 37,00 Buy Commerzbank AG Daniel Wendorff 26.07.2018 36,90 Neutral J.P. Morgan David Adlington 24.07.2018 34,00 Neutral Goldman Sachs - 18.07.2018 39,00 Neutral equinet AG Zafer Rüzgar 17.07.2018 38,00 Hold Deutsche Bank Gunnar Romer 13.07.2018 36,50 Hold Kepler Cheuvreux William Mackie 02.07.2018 38,50 Buy Citigroup Martin Wilkie 11.06.2018 36,50 Buy HSBC Richard Latz 01.06.2018 35,00 Halten Independent Research Bernhard Weininger 30.05.2018 34,00 Halten DZ BANK Sven Kürten 24.05.2018 33,00 Neutral UBS AG Ian Douglas-Pennant 10.05.2018 38,00 Buy Jefferies & Company Peter Reilly 04.05.2018 36,50 Buy Berenberg Bank Scott Bardo 03.05.2018 34,00 Halten LBBW Volker Stoll 03.05.2018

Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

39,215 EUR +0,11% (27.07.2018, 13:25)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

39,19 EUR -0,05% (27.07.2018, 13:37)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (27.07.2018/ac/a/nw)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 39,00 oder 33,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG wird am 30. Juli die Zahlen für das 3. Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Investmentbank equinet. Analyst Zafer Rüzgar hat den Titel nach dem guten Lauf der Aktien von "accumulate" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel auf 39 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern überzeuge zwar nach wie vor mit einer starken Marktstellung, hohen Gewinnmargen, hohen freien Mittelzuflüssen und einem anziehenden Wachstum im Diagnose-Bereich, doch reiche das Kurspotenzial nicht länger für ein positives Votum aus, schrieb Rüzgar in einer am 17. Juli vorliegenden Studie. Zudem dürften die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal eher verhalten ausfallen. Grund seien Wechselkursbelastungen, während das Wachstum aus eigener Kraft solide gewesen sein dürfte.Die DZ BANK hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "halten" mit einem fairen Wert von 34 Euro belassen. Der Medizintechnik-Anbieter habe ein solides Zahlenwerk im Rahmen seiner Erwartungen abgeliefert, schrieb DZ BANK-Analyst Sven Kürten in einer am 24. Mai vorliegenden Studie. Besonders stark habe sich das Kerngeschäft mit bildgebenden Verfahren (Imaging) entwickelt.Siemens Healthineers bewegt sich in einem attraktiven Wachstumsmarkt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". In der lukrativen Medizintechnik würden sich auch künftig starke Gewinne einfahren lassen. Die Siemens-Tochter sei hier hervorragend positioniert. Das dürfte sich auch auf den Aktienkurs auswirken. "Der Aktionär" sei überzeugt, dass das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht sei. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse vom 6. Juli.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: