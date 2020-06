Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

14,86 EUR +5,43% (22.06.2020, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

15,00 EUR +6,35% (22.06.2020, 17:02)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy SA:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O& M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (22.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Nach einer erneuten Gewinnwarnung sei das Papier des Turbinenbauers in der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten. Am Montag gehöre Siemens Gamesa im schwachen Marktumfeld aber zu den stärksten Werten an der Börse. Schwung liefere ein Großauftrag von Innogy für einen Offshore-Windpark.Für das Windparkprojekt Sofia in der britische Nordsee solle Siemens Gamesa 100 Turbinen liefern. Der Konzern sei damit laut einer Mitteilung der bevorzugte Lieferant für das Projekt. Die Windräder hätten insgesamt eine geplante Leistung von 1,4 Gigawatt und sollten ab 2024 installiert werden."Wir freuen uns, dass Innogy sein Vertrauen in unsere neue Turbine setzt, und wir damit gemeinsam eine saubere und nachhaltige Zukunft gestalten können", habe der neue Siemens-Gamesa-CEO Andreas Nauen gesagt. "Wir sind zuversichtlich, dass die Offshore-Windenergie einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie leisten kann, indem sie Arbeitsplätze bietet und zu einer verlässlichen Energieversorgung zu attraktiven Preisen beiträgt."RWE werde dann auch alleiniger Eigentümer des Sofia-Projekts. Der Konzern habe sich mit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien selbst wieder eine Zukunft gegeben. An der Börse dürfte das auch künftig gut ankommen. Die Aktie bleibe ein Kauf.Siemens Gamesa sei bei Offshore-Wind bestens positioniert. Hier winke künftig großes Wachstum. Doch der Konzern hat auch mit hausgemachten Problemen und mangelnder Profitabilität zu kämpfen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Für langfristig orientierte Anleger bleibe deshalb der Weltmarktführer Vestas der Favorit in der Branche. (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link