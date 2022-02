XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

18,385 EUR -2,10% (03.02.2022, 10:37)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa: Gewinnwarnungen haben Spuren hinterlassen - AktienanalyseNach enttäuschenden Quartalszahlen seiner Windkraft-Tochter Siemens Gamesa (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) hat auch Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) seine Erwartungen gesenkt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte bereinigte Umsatzentwicklung zum Vorjahr werde 2022 bei minus zwei bis plus drei Prozent statt bei minus ein bis plus drei Prozent liegen. Die spanische Windtechniktochter habe innerhalb von nur neun Monaten die eigenen Ziele wegen Lieferkettenproblemen, explodierenden Kosten, Projektverzögerungen und Mängeln mit ihrer neuen Landturbine schon zum dritten Mal gekappt. Nun könnte der Stuhl von Gamesa-Chef Andreas Nauen wackeln. Für die dritte Gewinnwarnung in Folge hätten die gleichen Probleme gesorgt, wegen der der spanische Windturbinen-Hersteller im vergangenen Sommer die Ziele schon einmal erheblich reduziert habe. Das habe nun in München für nachhaltige Verärgerung gesorgt, habe das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet. Die schlechten Nachrichten würden Konsequenzen haben. Noch sei aber keine offizielle Entscheidung über die Zukunft des Managers gefallen, der erst von eineinhalb Jahren das Ruder bei den Spaniern übernommen habe.Dass Nauen weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Onshore-Geschäfts angekündigt habe - der Konzern dringe derzeit bei Kunden auf Preiserhöhungen -, dürfte kaum zur Versöhnung beitragen. Das Problem: Da Siemens Energy nur zwei Drittel der Anteile an Gamesa halte, könnten die Deutschen bei ihrer Tochter nicht "durchregieren". Eine Lösung bestünde darin, die restlichen Anteile zu kaufen - ein Szenario, über das am Markt schon länger spekuliert wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 04/2022)Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:18,385 EUR -3,99% (03.02.2022, 11:03)