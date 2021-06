Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (09.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) weiterhin zu kaufen.Siemens Gamesa habe am Mittwoch ein interessantes Whitepaper zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft veröffentlicht. Demnach könnte die Windkraft es bis 2030 ermöglichen, Wasserstoff ohne den Ausstoß von Treibhausgasen so billig zu produzieren, wie es derzeit mit fossiler Energie möglich sei. Dies wäre ein absoluter "Game Changer".Das Whitepaper namens "Unlocking the Green Hydrogen Revolution" hebe vier Schlüsselanforderungen hervor, wodurch die Kosten für grünen Wasserstoff gesenkt werden sollten:Eine drastische Erhöhung der Kapazität von erneuerbaren Energien wäre notwendig, da die grüne Wasserstoffrevolution stark davon abhänge.Darüber hinaus sei es wichtig, einen kosteneffizienten nachfrageseitigen Markt für grünen Wasserstoff zu schaffen, um die Kosten für Ausrüstung, Infrastruktur und den täglichen Betrieb zu senken.Der letzte Schlüsselfaktor sei der Aufbau der richtigen Infrastruktur in Bezug auf Logistik, Speicherung und Verteilung. Hier würden Investitionen in Wasserstoff-Pipelinenetzwerke notwendig, um das Potenzial von grünem Wasserstoff zu erschließen.Siemens Gamesa sei als Weltmarktführer für Offshore-Turbinen bestens für die Zukunft gerüstet. Als Vorreiter bei Wind-zu-Wasserstoff-Lösungen werde der spanische Konzern eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielen.Dank der weiterhin bestehenden Übernahmefantasie durch Siemens Energy bleibt die Aktie von Siemens Gamesa ein Kauf, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.06.2021)