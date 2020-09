Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,46 EUR -0,29% (11.09.2020, 09:59)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (11.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit Anfang August bewege sich der DAX-Titel inzwischen in der engen Range zwischen 115 und 120 Euro. Nach der Rally der vorangegangenen Monate sei eine solche Konsolidierung durchaus gesund. Angesichts der anstehenden Abspaltung von Siemens Energy könnte es aber bald wieder nach oben gehen.Im Fokus stehe bei Siemens derzeit klar das Spin-off der Energietochter. Am 25. September würden die Aktien von Siemens Energy an die Altaktionäre verteilt, ab Montag dem 28. September sei das Spin-off dann eigenständig an der Börse handelbar. Neue Einschätzungen würden zu dem Schluss kommen, dass sogar eine Marktkapitalisierung von rund 20 Mrd. Euro möglich sei. Das wäre deutlich mehr als noch vor Monaten erwartet - und wäre natürlich positiv für die Mutter Siemens.Durch die Abspaltung lege Siemens verborgene Werte offen. Der Konglomeratsabschlag sinke, die weitgehend margenschwache Siemens Energy dürfte sich eigenständig ebenfalls leichter tun als im Konzernverbund. Trotz der Rally scheine der Mehrwert aus der Abspaltung noch nicht ausreichend im Kurs eingepreist zu sein.Anleger lassen die Gewinne bei der Siemens-Aktie laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.09.2020)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,76 EUR -0,73% (11.09.2020, 09:46)