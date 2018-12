Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Für Maximilian Völkl von "Der Aktionär" ist die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) eine Halteposition.Der Umbau bei dem DAX-Konzern schreite nach wie vor nur langsam voran. Vor allem bei der Zugfusion herrsche Ungewissheit. Um die EU zum Einlenken zu bringen, möchten Siemens und der französische Partner Alstom den Wettbewerbshütern entgegenkommen.Am Mittwoch hätte beide Unternehmen mitgeteilt, dass der EU-Kommission Zugeständnisse gemacht worden seien. Die vorgeschlagenen Maßnahmen würden demnach vor allem Aktivitäten im Bereich Signaltechnik aber auch Schienenfahrzeuge umfassen. Beide Gesellschaften hätten das Paket "angemessen" genannt. Es gebe aber keine Gewähr, dass die Maßnahmen ausreichen würden, um die Bedenken der Kommission auszuräumen. Das Problem: Zu starke Zugeständnisse könnten dafür sorgen, dass der Zusammenschluss wirtschaftlich nicht mehr tragfähig sei.Bis 18. Februar 2019 solle die Entscheidung der Behörde fallen. Allerdings erkenne die EU die Argumentation der beiden Unternehmen nicht an, dass nur ein starker europäischer Champion in der Lage sei, dem chinesischen Weltmarktführer CRRC Paroli zu bieten.CRRC werde nach Europa kommen. Ein Zusammenschluss wäre deshalb zu begrüßen. Experten und Unternehmen seien sich einig, dass CRRC ein harter Wettbewerber für Siemens sei. Nur die EU möge das nicht anerkennen, obwohl Europa einmal mehr drohe, den technologischen Vorsprung endgültig zu verspielen. Es bleibe spannend, wie die Entscheidung ausfalle. Bei dem DAX-Konzern gebe es aktuell zu viele Baustellen, der Titel komme nicht in Fahrt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,83 EUR +0,95% (12.12.2018, 11:45)