Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,67 EUR -1,94% (25.05.2022, 14:33)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

16,645 EUR -3,51% (25.05.2022, 14:21)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (25.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach der jüngsten Gegenbewegung gehöre Siemens Energy am Mittwoch zu den schwächsten Aktien im MDAX. Mehr als drei Prozent verliere der Energietechnikkonzern. Das Problem: Die gekappte Prognose von Nordex sei ein schlechtes Zeichen für die eigene Windtochter Siemens Gamesa, deren Komplettübernahme angestrebt werde. Derweil hätten sich erste Experten zu den neuen Strukturen geäußert.Durch die Umstrukturierung von bislang zwei auf nun fünf Berichtssegmente wolle Siemens Energy die Hierarchie in der Organisation verringern und mehr Verantwortlichkeit und Transparenz schaffen, so Analyst Rajesh Singla von der Société Générale. Allerdings bleibe Siemens Gamesa ein ungelöstes Problem. Mit dem Kursziel von 26,50 Euro spreche er der Aktie dennoch viel Luft nach oben zu, das Rating laute "buy".Auch Gael de-Bray von der Deutschen Bank halte die Umstrukturierung für sehr nützlich, um aktuelle Entwicklungen und mittelfristige Perspektiven zu verstehen. Er sehe den fairen Wert deshalb sogar bei 27 Euro. Votum: "buy".Anleger müssen deshalb vor dem Neueinstieg nichts überstürzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link