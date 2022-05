Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy stünden die Zeichen auf Umbau. Der MDAX -Konzern wolle seine Struktur neu aufstellen und zahlreiche Hierarchieebenen abschaffen. Ab dem nächsten Geschäftsjahr, das bei Energy im Oktober beginne, werde das bisherige Segment Gas and Power in drei Geschäftsbereiche (Business Areas) aufgeteilt, habe das Unternehmen am Dienstag in München mitgeteilt.Die Ankündigung komme in bewegten Zeiten: Erst am Wochenende habe Siemens Energy angekündigt, seine Windkrafttochter Gamesa ( ISIN ES0143416115 WKN A0B5Z8 ) komplett kaufen und von der Börse nehmen zu wollen.Der größte der neuen Geschäftsbereiche mit zuletzt rund neun Milliarden Euro Umsatz sei nun "Gas Services", in den das Geschäft mit Gas- und großen Dampfturbinen samt zugehörigem Service falle. Dahinter folge "Grid Technologies" mit 5,8 Milliarden Euro Umsatz in den Bereichen Stromübertragung und Energiespeicherung. Kleinster Bereich sei "Transformation of Industry" mit zuletzt 3,9 Milliarden Euro Umsatz. Hier gehe es um die Reduzierung von Energieverbrauch und CO2-Emissionen in industriellen Prozessen - von Wasserstoff über Automation und industrielle Dampfturbinen bis hin zu Kompressoren. Zudem sollten wichtige Bereiche wie Logistik, IT und das Beschaffungswesen gebündelt werden.Die Reduzierung der Hierarchien solle schlankere Strukturen und schnellere Entscheidungsprozesse bringen. Wo es bisher bis zu elf Hierarchieebenen gegeben habe, würden es künftig maximal sechs sein. Dadurch würden dem Konzern zufolge rund 30 Prozent der bisherigen Management-Positionen entfallen. Arbeitsplätze sollten dadurch aber nicht wegfallen - die betroffenen Mitarbeiter würden andere Aufgaben erhalten, habe es geheißen.Siemens Energy habe die Zeichen der Zeit erkannt und arbeite an einer Verbesserung. Das sei positiv zu werten, doch bis Besserung eintrete, brauche es Zeit. Die anstehende Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Gamesa-Übernahme könnte den Kurs zudem kurzfristig belasten. Anleger müssen deshalb vor dem Neueinstieg nichts überstürzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2022)Mit Material von dpa-AFX