23,15 EUR +0,22% (01.10.2020, 12:33)



22,99 EUR -0,04% (01.10.2020, 12:20)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (01.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Das spricht für die neue Aktie! AktienanalyseSiemens hatte im Mai angekündigt, das ausgegliederte Kraftwerks- und Energietechnikgeschäft separat an die Börse zu bringen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dieser Schritt sei nun erfolgt: Am 28. September sei die Abspaltung von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) umgesetzt worden. Die Aktionäre hätten für je zwei Siemens-Aktien zusätzlich jeweils eine Aktie von Siemens Energy bekommen. Weitere 9,9 Prozent seien an den Pensionsfonds gegangen und 35,1 Prozent habe die Mutter behalten. Siemens Energy stelle Generatoren, Transformatoren, Hochspannungstechnik sowie Turbinen für fossil betriebene Kraftwerke und Windkraftanlagen her, letztere bei Siemens Gamesa, einer spanischen Tochter. Mit dem Spinoff "entsteht ein einzigartig ganzheitlich aufgestellter Spezialist im Energie- und Elektrizitätssektor, der wie kein anderer Wettbewerber die gesamte Bandbreite im Energiemarkt abbildet", sei Siemens überzeugt.Das Unternehmen wolle auch am Megatrend Wasserstoff partizipieren. Zwar werde es noch lange dauern, bis Wasserstoff signifikante Beiträge zum Geschäft von Siemens Energy beitragen werde. Dennoch könnte sich mit Blick auf frühere Siemens-Abspaltungen (Epcos, Osram) ein Kauf lohnen. Deren Kurse hätten nach verhaltenem Start angezogen.Für Siemens Energy spreche zudem die Bewertung. Vor der Abspaltung seien Insider davon ausgegangen, dass die Energietechnik-Tochter an der Börse mit mehr als 20 Mrd. Euro bewertet werden könnte. Man habe zudem erwartet, dass der Börsenwert höher liegen werde als der Buchwert von 17 Mrd. Euro. Die jüngsten Schätzungen der Analysten hätten im Schnitt zwischen 21 Mrd. und 22 Mrd. Euro gelegen. Allein das 67-Prozent-Paket am Windanlagen-Hersteller Siemens Gamesa sei rund 10 Mrd. Euro wert. Die Analystenschätzungen würden einem Aktienkurs von 29 bis 30 Euro entsprechen. Stattdessen sei Siemens Energy nur mit 22,01 Euro in den Handel gestartet, und sei dann sogar bis auf 19,21 Euro abgerutscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link