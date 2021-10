Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (06.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Seit Wochen befinde sich die Siemens Gamesa-Aktie im freien Fall. Im schwachen Marktumfeld gebe das Papier des Turbinenbauers erneut deutlich nach. Analysten würden befürchten, dass der Tiefpunkt in der Branche noch nicht gekommen sei.Langfristig würden die Aussichten bei Siemens Gamesa dank der Stärke im Offshore-Geschäft weiterhin gut bleiben. Zudem sei viel eingepreist, auch die gesenkten Ziele der Experten lägen noch über dem aktuellen Kurs. Die Herausforderungen seien allerdings gewaltig, kurzfristig seien weitere negative Überraschungen möglich. Angesichts des schwachen Chartbilds sollten Anleger vorerst abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2021)