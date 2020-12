Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

30,37 EUR +1,71% (29.12.2020, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

29,90 EUR +0,57% (29.12.2020, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (29.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktien von Siemens Energy hätten am Dienstag in dem weiterhin freundlichen Marktumfeld erstmals die runde Marke von 30 Euro geknackt. Die Papiere des Elektro- und Energietechnikkonzerns seien bis auf 30,68 Euro in die Höhe und damit auf ein neues Rekordhoch geschnellt. Zum Handelsende hin sei dem Papier jedoch etwas die Luft ausgegangen. Siemens Energy sei mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 29,90 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.Bereits seit einigen Tagen würden die Aktien von der Aussicht auf einen massiven Ausbau des Geschäfts mit Wasserstoff profitieren. In Chile plane Siemens Energy ein Pilotprojekt für sogenannten grünen Wasserstoff, der mit Windstrom hergestellt werde und dann exportiert werden könne - zum Beispiel als Ersatz für Öl, Kohle und Erdgas in der Industrie."Grüner" Wasserstoff solle bei der Energiewende eine wichtige Rolle übernehmen, weil er nahezu emissionsfrei verbrenne. Derweil würden aktuell 17 von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten einen Kauf der Siemens-Energy-Papiere empfehlen und nur ein Experte rate dazu, erst einmal abzuwarten."Siemens Gamesa ist das grüne Segment im Portfolio von Siemens Energy", habe ein Händler gesagt. Insofern wäre es eine Überraschung, sollte Siemens Energy dieses sich dynamisch entwickelnde Geschäft und das damit verbundene gute Image weggeben.Siemens Energy eile von Hoch zu Hoch. Die Bewertung sei trotz des jüngsten Kursanstiegs aber noch immer interessant. Anleger lassen die Gewinne bei der Siemens Energy-Aktie laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)Mit Material von dpa-AFX