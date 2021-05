Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

27,26 EUR +0,26% (05.05.2021, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

27,26 EUR +1,19% (05.05.2021, 16:53)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (05.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe Siemens Energy am Mittwoch das obere Ende der Umsatzprognose gekappt. Beim Ergebnis halte der Konzern dagegen am Ausblick fest. An der Börse habe die Aktie daraufhin im Tagesverlauf leicht zulegen können. "Der Aktionär" zeige, wie die Experten das Zahlenwerk einschätzen würden.Nach den bereits vorliegenden Zahlen von Siemens Gamesa habe der Fokus auf dem Strom- und Gasgeschäft gelegen, so J.P. Morgan-Analyst, Andreas Willi. Die Resultate hätten dabei den Erwartungen entsprochen, sodass sich am Marktkonsens wenig verändern dürfte. Sein Votum laute unverändert "overweight" mit Ziel 32 Euro.Etwas optimistischer habe sich Simon Toennessen von Jefferies geäußert. Er denke, dass nach dem soliden Quartal zuletzt bei den Schätzungen noch Luft nach oben sei. Sein Votum laute "buy", den fairen Wert der Aktie beziffere er sogar auf 37 Euro.Die Zahlen von Siemens Energy würden passen. Doch für ein Ende der Konsolidierungsbewegung reiche es noch nicht. Langfristig würden die Aussichten angesichts der Bemühungen rund um Erneuerbare Energien und Wasserstoff zwar stimmen. Doch kurzfristig bleibe das Chartbild angeschlagen.Stopp bei 25 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 05.05.2021)