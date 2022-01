Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,60 EUR -3,27% (21.01.2022, 08:58)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

22,94 EUR +2,41% (20.01.2022)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (21.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nichts Gutes vermelde Siemens Energy am späten Abend. Aufgrund schwacher Quartalszahlen der Tochter Siemens Gamesa passe der DAX-Konzern die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an und überprüfe ferner die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023. Die Aktie gebe deshalb die Tagesgewinne wieder her.Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) habe demnach im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro sowie ein EBIT vor Kaufpreisallokationen und vor Integrations- und Restrukturierungskosten von minus 309 Millionen Euro erzielt. Das sei deutlich weniger gewesen als erwartet. SGRE habe deshalb eine Umsatz- und Gewinnwarnung für das Gesamtjahr ausgesprochen.Für den Siemens Energy-Konzern erwarte der Vorstand entsprechend weniger Wachstum bei Umsatz und Gewinn. Der Vorstand werde auch seine Erwartungen für die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten für den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 überprüfen (bisher plus 6,5 bis plus 8,5 Prozent).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link