Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (31.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die politische Lage in Belarus bleibe nach wie vor kompliziert. Auch für Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen in das Land führen würden, habe das Vorgehen der Lukaschenko-Regierung Folgen. Siemens Energy etwa liefere Gasturbinen nach Belarus. Forderungen nach einem Ende der Verträge seien nicht so einfach zu erfüllen.Die Verträge, die zwischen November 2019 und Februar 2020 geschlossen worden seien, seien nach wie vor wirksam, so Siemens-Energy-Vorstand Jochen Eickholt in der FAZ. Das müsse "man schon berücksichtigen, wenn jetzt von uns gefordert wird, die Verträge ohne rechtliche Grundlage zu brechen".Es sei deshalb wichtig, dass sich die Europäische Union schnellstmöglich auf Maßnahmen einige. "Wenn wir als Unternehmen bestehende Verträge einseitig nicht mehr erfüllen, ist das Vertragsbruch - mit den juristisch möglichen Konsequenzen wie etwa hohen Schadenersatzforderungen", so Eickholt weiter. "Das löst den politischen Konflikt am Ende aber auch nicht."Spekulative Anleger können auf dem aktuellen Niveau wieder mit einer ersten Position auf eine Gegenbewegung setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link