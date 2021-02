Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (02.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Der Energiekonzern baue weitere Arbeitsplätze ab. Um Kosten zu sparen und die Profitabilität zu verbessern, sollten 7.800 Stellen bei der Sparte Gas and Power gestrichen werden, davon 3.000 in Deutschland, habe das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Standortschließungen solle es dabei nicht geben.Der Abbau sei Teil der Bestrebungen, die Kosten im Geschäft mit fossilen Energien mindestens um 300 Mio. Euro zu senken. Dieses Ziel habe Siemens Energy im vergangenen September auf seinem Kapitalmarkttag angekündigt. Mit dem Abbau reagiere Siemens Energy auf den Wandel im Energiemarkt hin zu erneuerbaren Energien.Seit dem Rekordhoch Anfang Januar bei 34,48 Euro habe die Siemens Energy-Aktie leicht konsolidiert. Zuletzt habe sich der Titel jedoch wieder stärker präsentiert. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link