Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

30,78 EUR -1,47% (29.01.2021, 15:51)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

30,89 EUR -2,12% (29.01.2021, 15:36)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Deutschland Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (29.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) unter die Lupe.Siemens Energy habe sich mit den Arbeitnehmervertretern auf eine Zukunftsvereinbarung zum Umbau des Unternehmens geeinigt. Sie sehe vor, "möglichst keine Standorte schließen zu müssen" und "notwendige Personalanpassungen" über freiwillige Maßnahmen zu ermöglichen, wie Siemens Energy und die IG Metall am Freitag mitgeteilt hätten.Zur Dimension des Personalabbaus habe Siemens Energy keine Angaben gemacht. "Der Energiemarkt durchläuft einen fundamentalen Wandel. Viele Zukunftstechnologien befinden sich aber noch in einer frühen Phase. Deshalb müssen wir jetzt unsere Kosten senken, profitabler werden und dann unser Portfolio aktiv auf die Wachstumsfelder ausrichten", habe Arbeitsdirektor Tim Holt gesagt.Schon im Spätsommer, kurz vor dem Börsengang von Siemens Energy, habe es Diskussionen um mögliche Standortschließungen gegeben. Dabei sei es auch um die Frage gegangen, ob eine im ehemaligen Mutterkonzern Siemens geschlossene Vereinbarung zur Standortsicherung auch bei Energy gelte. Dies habe sich mit der aktuellen Einigung erledigt.Nach den starken vorläufigen Zahlen sei die Einigung mit den Arbeitnehmern der nächste wichtige Schritt. Heute habe es zudem überzeugende Zahlen von der wichtigen Tochter Siemens Gamesa gegeben. Am Dienstag würden dann die endgültigen Daten von Siemens Energy selbst folgen. Anleger bleiben im Vorfeld weiter dabei und lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung des "Aktionär" kurz nach dem Börsengang stünden bereits mehr als 40 Prozent Plus zu Buche. (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFX